Медведев: «пояс друзей» Евросоюза превратился в «зону отчуждения»
Мюнхен, Германия, 13 февраля, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что создание «пояса друзей» по внешнему контуру Европейского Союза стало не гарантией безопасности наднационального объединения, а «зоной отчуждения». С таким заявлением Медведев выступил сегодня, 13 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Европейским политикам казалось, что создание так называемого «пояса друзей» по внешнему контуру Евросоюза может стать надежной гарантией безопасности. И каковы результаты этой политики? Не «пояс друзей», а по сути «зона отчуждения», — сказал председатель правительства России.
Медведев подчеркнул, что нынешний кризис модели мирового экономического развития создает предпосылки для самых разных конфликтов, в том числе, региональных.
«Череда локальных конфликтов, экономических неурядиц и на Восточном, и на Южном фланге европейского «соседства», я имею в виду и Украину, и Молдову, и Ближний Восток, и Север Африки, и Ливию, и Сирию. Итоги — эти регионы теперь — наша общая проблема», — заявил Медведев.
Напомним, в Мюнхене в эти дни проходит конференция по безопасности. Российскую делегацию возглавляет председатель правительства Дмитрий Медведев.