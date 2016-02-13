Вашингтон, 13 февраля, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Американская технологическая корпорация Apple собирается представить на презентации 15 марта свои новые гаджеты — iPhone 5se и iPad Air 3. При этом уже через три дня после презентации гаджеты будут доступны в розничных магазинах и онлайн, сообщает сегодня, 13 февраля, портал 9to5mac со ссылкой на источники.

Цитата из м/ф «Аленький цветочек». реж Лев Атаманов. 1952. СССР Катится яблочко по блюдечку

Сообщается, что предзаказ новых моделей, скорее всего, будет недоступен. Утверждается, что данная мера является частью новой стратегии Apple. При этом источники уточняют, что планы компании еще могут поменяться.

Уточняется, что новый 4-дюймовый iPhone 5se будет более компактным, чем iPhone 6s или 6s Plus. По размерам iPhone 5se будет практически совпадать с iPhone 5s, при этом он будет оснащена новейшими процессорами A9 и M9, NFC-чипом для работы с Apple Pay, всегда включенной Siri, камерой iPhone 6 и технологией «живых» фотографий.

Что касается планшета iPad Air 3, то в него разработчики вложили Smart Connector для взаимодействия с усовершенствованными клавиатурами Smart Keyboard и карандашом Apple Pencil. Предполагается, что 9,7-дюймовое устройство будет оснащено вариацией процессора A9 и улучшенной камерой.