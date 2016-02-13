Москва, 12 февраля, 2013, 12:56 — ИА Регнум. Фракция "Справедливая Россия" в Государственной думе РФ не намерена поддерживать проект кодекса депутатской этики, подготовленного думской комиссией. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля во фракции, депутаты отмечают, что проект кодекса "является попыткой фракции "Единая Россия" установить дополнительный механизм влияния на оппозиционные фракции, предусматривающий широкие возможности преследования неугодных партии власти депутатов по политическим мотивам". Такая позиция связана с тем, что согласно предложенному проекту кодекса, основным арбитром при наличии споров о том, что позволено или не позволено депутату Государственной думы , будет выступать комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики, большинство которой представлено депутатами фракции "Единая Россия".

В решении фракции, направленном спикеру Госдумы Сергею Нарышкину , подчеркивается, что некоторые положения проекта кодекса прямо противоречат Конституции РФ и федеральному законодательству. В частности, в соответствии с федеральным законом "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" ответственность депутата за нарушение правил депутатской этики устанавливается только одним документом - Регламентом Государственной думы, а основания и порядок досрочного прекращения полномочий депутата Государственной думы устанавливаются исключительно нормами вышеуказанного федерального закона, отмечают депутаты "Справедливой России".

Отметим, что Кодекс этики депутата Госдумы состоит из ряда статей, где четко оговорено поведение депутата на заседании палаты, комитета, "круглом столе", в ходе парламентских слушаний, особо оговорены взаимоотношения народного избранника с избирателями, правила взаимоотношений с органами госвласти и должностными лицами, соблюдение правил пребывания в иностранных государствах и в ходе встреч с иностранными гражданами. Отдельная статья посвящена взаимоотношениям депутата и СМИ. В проекте кодекса есть и статьи, касающиеся финансовых и других имущественных требований в связи с исполнением депутатских полномочий. Так, в документе сказано, что депутат не имеет права в связи с исполнением своих полномочий получать подарки, а подарки, полученные супругом рассматриваются как врученные ему самому со всеми вытекающими отсюда обязанностями и ограничениями.

В соответствии с новой версией кодекса депутатской этики, за нарушения норм кодекса нельзя досрочно лишать депутата полномочий, а также взимать денежный штраф. Однако осталась норма о вычете из ежемесячного денежного вознаграждения определенной суммы (не менее чем 1/21, но и не более чем 1/2).

Кроме того, мерами ответственности депутата за нарушения правил депутатской этики является: порицание Госдумы, лишение права выступать на одном или нескольких заседаниях палаты, но не более чем на 1 месяц (а не до окончания текущей сессии Госдумы, как было в первоначальном варианте), распространение в СМИ информации о нарушении правил депутатской этики, решение о возврате незаконно полученного награждения или подарка.