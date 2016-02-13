"СР" против проекта кодекса этики депутатов Госдумы
Москва, 12 февраля, 2013, 12:56 — ИА Регнум. Фракция "Справедливая Россия" в
В решении фракции, направленном спикеру Госдумы
Отметим, что Кодекс этики депутата Госдумы состоит из ряда статей, где четко оговорено поведение депутата на заседании палаты, комитета, "круглом столе", в ходе парламентских слушаний, особо оговорены взаимоотношения народного избранника с избирателями, правила взаимоотношений с органами госвласти и должностными лицами, соблюдение правил пребывания в иностранных государствах и в ходе встреч с иностранными гражданами. Отдельная статья посвящена взаимоотношениям депутата и СМИ. В проекте кодекса есть и статьи, касающиеся финансовых и других имущественных требований в связи с исполнением депутатских полномочий. Так, в документе сказано, что депутат не имеет права в связи с исполнением своих полномочий получать подарки, а подарки, полученные супругом рассматриваются как врученные ему самому со всеми вытекающими отсюда обязанностями и ограничениями.
В соответствии с новой версией кодекса депутатской этики, за нарушения норм кодекса нельзя досрочно лишать депутата полномочий, а также взимать денежный штраф. Однако осталась норма о вычете из ежемесячного денежного вознаграждения определенной суммы (не менее чем 1/21, но и не более чем 1/2).
Кроме того, мерами ответственности депутата за нарушения правил депутатской этики является: порицание Госдумы, лишение права выступать на одном или нескольких заседаниях палаты, но не более чем на 1 месяц (а не до окончания текущей сессии Госдумы, как было в первоначальном варианте), распространение в СМИ информации о нарушении правил депутатской этики, решение о возврате незаконно полученного награждения или подарка.