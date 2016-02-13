Москва, 13 февраля, 2016, 03:41 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе встречи в Гаване договорились развивать взаимные паломнические поездки православных и католиков. Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

vk.com/catholics Его Святейшество Патриарх Кирилл — Патриарх Московский и всея Руси, и Его Святейшество папа римский Франциск

«Мы говорили о будущем христиан, о том, как нам развивать наше сотрудничество, о возможных совместных проектах, об обмене паломниками, о паломничестве православных к святыням, которые находятся в Католической церкви, к мощам святых, о паломничестве католиков к православным святыням», — сказал митрополит Иларион.

Также, по его словам, намечены и некоторые «вполне конкретные проекты, связанные с взаимодействием между двумя церквями».

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля в кубинской столице состоялась историческая встреча глав Русской православной и Римско-католической церквей, по итогам которой патриарх и понтифик подписали совместную декларацию. Среди тем, которые затронули главы двух церквей, — война на Украине, положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуация с беженцами.

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