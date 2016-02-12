Кишинёв, 13 февраля, 2016, 02:23 — ИА Регнум. «Мы не собираемся молча наблюдать, как Молдавия будет поглощена Румынией. Мы хотим жить в нейтральном, собственном государстве, но если это (объединение с Румынией — прим. ИА REGNUM) произойдет, то Гагаузия в этом участвовать не будет», — заявил председатель юридической комиссии Народного собрания Гагаузии Иван Бургуджи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Гагаузии

Он обратил внимание на отсутствие реакции молдавского руководства на заявления об объединении Молдавии с Румынией. По словам Бургуджи, в Бухаресте «представлен проект с ярко выраженной направленностью на объединение Румынии с Молдавией».

Депутат сообщил, что в ближайшее время юридическая комиссия выступит с официальным обращением, «чтобы руководство Молдавии высказало свою позицию на подобные заявления». Так же, по его словам, планируется собрать специальную сессию Народного собрания Гагаузии с участием Исполнительного комитета автономии с тем, чтобы принять соответствующее постановление.

Бургуджи также напомнил, что на законодательном референдуме 2 февраля 2014 года жители Гагаузии в подавляющем большинстве проголосовали за то, что в случае объединения Молдавии с Румынией Гагаузия должна автоматически стать независимым государством.

Напомним, пропрезидентская Национал-либеральная партия (НЛП) Румынии представила документ под названием «Республика Молдова — приоритет политики Румынии», который предлагается для подписания в качестве единой стратегии в отношении Молдавии для всех политических партий Румынии. Документ предполагает фактическую интеграцию государственных структур двух государств при формальном сохранении независимости Молдавии.

В частности, речь идет о продвижении на территории Молдавии румынской культурно-языковой и национальной идентичности, упрощении процедуры получения гражданства Румынии жителями Молдавии, поддержке и расширении влияния прорумынских СМИ, поддержке неканонической «Бессарабской митрополии», подчиняющейся Бухаресту.

Предполагается социально-экономическая интеграция, интеграция систем образования двух стран, а также создание общих пограничных и полицейских структур для совместного участия в миссиях за рубежом. По словам одного из авторов документа сенатора от НЛП Виорела Бади, цель состоит в создании единого культурного, экономического, политического и информационного пространства Молдавии и Румынии.

ИА REGNUM отмечает, что ранее молдавские и румынские СМИ писали о существовании плана «Объединение-2018», предполагающего присоединение Молдавии к Румынии под патронатом США к 100-летней годовщине румынской оккупации Бессарабии в 1918 году. В посольстве США в Кишиневе причастность Вашингтона к данному плану опровергли.

Справка ИА REGNUM :

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». При этом, согласно официальным данным переписи 2004 года, обнародованным Национальным бюро статистики «Республики Молдова», румынами себя назвали 2,2% жителей республики, молдаванами — 75,8%, 78,4% молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8% — румынский.

Между тем сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.