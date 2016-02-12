Гавана, 13 февраля, 2016, 01:45 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всей Руси Кирилл и папа Римский Франциск по итогам исторической встречи на Кубе подписали совместную декларацию. Среди тем, которые затронули на встрече главы двух церквей, — война на Украине, положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуация с беженцами.

cnstopstories.com Патриарх Московский и всей Руси Кирилл и папа Римский Франциск

В совместной декларации патриарх и понтифик призвали все стороны конфликта на Украине к «благоразумию, общественной солидарности и деятельному миротворчеству». «Мы скорбим о противостоянии на Украине, унёсшем уже множество жизней, причинившем бесчисленные страдания мирным жителям, ввергнувшем общество в глубокий экономический и гуманитарный кризис», — говорится в совместном заявлении.

Патриарх Кирилл и папа Франциск призвали две церкви на Украине «трудиться для достижения общественного согласия», а также «воздерживаться от участия в противоборстве и не поддерживать дальнейшее развитие конфликта».

Главы церквей также призвали мировое сообщество к «незамедлительным действиям» для предотвращения вытеснения христиан с Ближнего Востока, где началось распространение христианской веры и «где они жили с апостольских времен вместе с другими религиозными общинами». Отмечено, что в Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока и Северной Африки христиане «истребляются целыми семьями, деревнями и городами, их храмы подвергаются варварскому разрушению и разграблению, святыни — осквернению, памятники — уничтожению».

«Призываем мировое сообщество сплотиться, чтобы покончить с насилием и с терроризмом, и одновременно через диалог содействовать скорейшему достижению гражданского мира», — заявили патриарх и понтифик. В декларации содержится призыв к международному сообществу обеспечить «широкомасштабную гуманитарную помощь страдающему народу и многочисленным беженцам в соседних странах».

В совместной декларации патриарх и понтифик отмечают также «беспрецедентное возрождение христианской веры, которое происходит ныне в России и во многих странах Восточной Европы, где десятилетиями господствовали атеистические режимы», и заявляют в этой связи о «высокой ценности религиозной свободы».