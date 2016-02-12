Гавана, 13 февраля, 2016, 01:21 — ИА Регнум. Патриарх Московский Кирилл и папа Римский Франциск встретились и трижды расцеловали друг друга. Как и планировалось, это случилось в Гаване и день личного общения двух глав Церквей, 12 февраля, теперь навсегда будет вписан в историю христианства. Два часа переговоров закончились подписанием совместной Декларации предстоятелей Русской православной церкви и Римско-католической церкви. Судя по тому, что документ практически сразу был обнародован на сайте Московской патриархии, поправки в него или не вносились совсем, или оказались минимальными, что говорит не просто о тщательной предварительной работе над ним, но и полным пониманием друг друга Кириллом и Франциском.

ansa.it 12 февраля 2016 года теперь навсегда будет вписано в историю христианства

В Декларации, в частности, говорится, что

«встретившись вдали от старых споров «Старого света», мы с особенной силой ощущаем необходимость совместных трудов католиков и православных, призванных с кротостью и благоговением дать миру отчет в нашем уповании (1 Пет. 3:15)… В решимости прилагать все необходимое для того, чтобы преодолевать исторически унаследованные нами разногласия, мы хотим объединять наши усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия, совместно отвечая на вызовы современного мира… Наш взор устремлен, прежде всего, к тем регионам мира, где христиане подвергаются гонениям. Во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки наши братья и сестры во Христе истребляются целыми семьями, деревнями и городами… В Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока мы с болью наблюдаем массовый исход христиан из той земли, где началось распространение нашей веры и где они жили с апостольских времен вместе с другими религиозными общинами. Мы призываем международное сообщество к незамедлительным действиям для предотвращения дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего Востока. Возвышая свой голос в защиту преследуемых христиан, мы сопереживаем и страданиям приверженцев иных религиозных традиций, становящихся жертвами гражданской войны, хаоса и террористического насилия…

Свидетельствуя о высокой ценности религиозной свободы, мы воздаем благодарение Богу за беспрецедентное возрождение христианской веры, которое происходит ныне в России и во многих странах Восточной Европы, где десятилетиями господствовали атеистические режимы. Сегодня оковы воинствующего безбожия сброшены, и во многих местах христиане могут свободно исповедовать свою веру. За четверть века здесь воздвигнуты десятки тысяч новых храмов, открыты сотни монастырей и богословских учебных заведений. Христианские общины ведут широкую благотворительную и социальную деятельность, оказывая многообразную помощь нуждающимся. Православные и католики нередко трудятся бок о бок. Они отстаивают общие духовные основы человеческого общежития, свидетельствуя о евангельских ценностях. В то же время, нашу озабоченность вызывает ситуация, складывающаяся в столь многих странах, где христиане все чаще сталкиваются с ограничением религиозной свободы и права свидетельствовать о своих убеждениях, жить в соответствии с ними. В частности, мы видим, что превращение некоторых стран в секуляризованные общества, чуждые всякой памяти о Боге и Его правде, влечет за собой серьезную опасность для религиозной свободы… Процесс европейской интеграции, начавшийся после столетий кровавых конфликтов, был воспринят многими с надеждой, как залог мира и безопасности. В то же время мы предостерегаем против такой интеграции, которая не уважает религиозную идентичность. Будучи открыты к вкладу иных религий в нашу цивилизацию, мы убеждены, что Европа нуждается в верности своим христианским корням…

Надеемся, что наша встреча внесет вклад в примирение там, где существуют трения между греко-католиками и православными. Сегодня очевидно, что метод «униатизма» прежних веков, предполагающий приведение одной общины в единство с другой путем ее отрыва от своей Церкви, не является путем к восстановлению единства. В то же время, церковные общины, которые появились в результате исторических обстоятельств, имеют право существовать и предпринимать все необходимое для удовлетворения духовных нужд своих верных, стремясь к миру с соседями. Православные и греко-католики нуждаются в примирении и нахождении взаимоприемлемых форм сосуществования. Мы скорбим о противостоянии на Украине, унесшем уже множество жизней, причинившем бесчисленные страдания мирным жителям, ввергнувшем общество в глубокий экономический и гуманитарный кризис. Призываем все стороны конфликта к благоразумию, общественной солидарности и деятельному миротворчеству. Призываем наши Церкви на Украине трудиться для достижения общественного согласия, воздерживаться от участия в противоборстве и не поддерживать дальнейшее развитие конфликта. Выражаем надежду на то, что раскол среди православных верующих Украины будет преодолен на основе существующих канонических норм, что все православные христиане Украины будут жить в мире и согласии, а католические общины страны будут этому способствовать, чтобы наше христианское братство было еще более очевидно».

После подписания Декларации патриарх и папа выступили с краткими комментариями. «Мы провели два часа в открытой братской дискуссии, — отметил Кирилл. — С полным пониманием ответственности за свои Церкви, верующий народ, будущее христианства и человеческой цивилизации. Это была очень содержательная беседа, которая дала нам возможность понять и почувствовать позиции друг друга. Результаты этой беседы дают возможность мне сказать, что две Церкви могут активно работать в деле защиты христиан по всему миру. И с полной ответственностью совместно работать, чтобы не было войны, чтобы повсюду уважалась человеческая жизнь, укреплялись основы личной, семейной и общественной морали. И чтобы прославлялось святое и благословенное имя Отца, Сына и Святого Духа». Со своей стороны Франциск подчеркнул следующее: «Мы говорили как братья, потому что мы — епископы, мы имеет ту же самую веру и искали того же самого пути. Мы говорили очень откровенно. И я вас уверяю, что в этом диалоге я чувствовал присутствие Духа Святого. Я благодарю Его Святейшество за его смирение и его усилия, которые он предпринял в поисках единения. Мы вместе обсудили целый ряд инициатив, которые, я думаю, со временем можно будет осуществить. И поэтому еще раз сердечно благодарю патриарха, митрополита Илариона и кардинала Коха за усилия, которые они сделали в подготовке этой встрече. Я хочу сердечно поблагодарить Кубу, ее правительство и присутствующего здесь президента. Я благодарю за их усилия. Если они будут продолжаться и в будущем, Куба может стать столицей диалога. И чтобы все это пошло во славу Бога — Отца, Сына и Святого Духа — и под покровом Пресвятой Богородицы Марии».

Документы и переговоры Кирилла и Франциска в Гаване будут, безусловно, еще анализироваться и обсуждаться. Но пока можно отметить главное. Слова о присутствии Святого Духа в диалоге патриарха и папы отсылают нас к церковным собраниям неразделенной Церкви первого тысячелетия от Рождества Христова. Иначе говоря, предстоятели воспринимают начатое ими дело как логичное продолжение семи Вселенских соборов, возобновление традиции. Но теперь мост перекидывается с Ближнего Востока, где проходили эти соборы, в Новый Свет. До сих пор экуменические процессы больше были связаны со Старым Светом, где православные и католики пытались найти общий язык. Эта часть христианской истории занесена в анналы, однако сейчас начинается принципиально отличный этап, развитие которого может состояться на Кубе. Церковный опыт обычно ничего не исключает из своего наследия, просто утратившие смысл и значение практики отходят в сторону и не используются. Что из православно-католического общения уйдет в прошлое, а что будет перенесено в будущее, будет понятно со временем.