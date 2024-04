Лондон, 13 февраля, 2016, 00:53 — ИА Регнум. В Великобритании задержан подросток-хакер, который, как предполагается, стоит за взломом почтового аккаунта директора ЦРУ Джона Бреннана осенью минувшего года, передаёт CNN.

Взломщик

Задержанный отрицает свою причастность ко взлому. Между тем, власти полагают, что именно он скрывался под прозвищем Cracka. Имя задержанного подростка не называется.

Сообщается, что правоохранительные органы пока не определились, какие именно обвинения могут быть предъявлены подозреваемому с учётом его возраста.

Напомним, в ноябре анонимный хакер, назвавший себя участником группировки Crackas With Attitude рассказал изданию The New York Times о том, что он смог получить доступ к личной почте главы ЦРУ.

По его словам, в переписке были обнаружены обнаружились секретные документы и личные данные более десятка сотрудников разведки высшего ранга. Кроме того, по утверждению хакера, в некоторых письмах также шла речь о применении «суровых методов допроса».

Как передавало ИА REGNUM, в средине января этого года ещё один из участников хакерской группировки Crackas With Attitude сообщил журналистам о взломе учётных записей директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера.

Юный хакер, являющийся, как сообщалось, учащимся старших классов школы, предоставил изданию Motherboard подробную информацию о совершённой им кибератаке. По словам молодого человека, ему удалось узнать домашний телефон Джеймса Клэппера и получить сведения об интернет-соединении, которое тот использует.