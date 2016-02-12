Вашингтон, 13 февраля, 2016, 00:19 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама назначил госсекретаря Джона Керри главным переговорщиком от Вашингтона по соглашению о прекращении огня в Сирии, сообщили 12 февраля в Белом доме.

Foreign and Commonwealth Office Джон Керри

Днём ранее в Мюнхене состоялось заседание Международной группы поддержки по Сирии по итогам которого была достигнута договорённость незамедлительно начать «видимое сокращение насилия» в Сирии, которое в течение недели должно перерасти в прекращение боевых действий.

Стороны договорились о срочной доставке гуманитарной помощи в заблокированные сирийские населённые пункты. Участники переговоров обязались использовать своё влияние на стороны конфликта для обеспечения беспрепятственного продвижения гуманитарных конвоев.

Кроме этого, было принято решение о расширении координации военных операций в Сирии, которые проводят Россия и США. Представители Москвы и Вашингтона должны будут в ближайшие дни повести переговоры по данному вопросу.

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