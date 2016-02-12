Ташкент, 12 февраля, 2016, 23:25 — ИА Регнум. Узбекистан среди республик бывшего Советского Союза занимал одно из первых мест по материнской и детской смертности. Об этом заявил президент Узбекистан Ислам Каримов на заседании Фонда развития детского спорта.

sovietmuseum.ru Эпоха СССР — подготовка медицинских работников

«Вследствие такой весьма тяжелой ситуации, оставшейся нам от колониального строя, в 2000 году на каждые 100 тысяч детей около 6 тысяч болели острыми респираторными вирусными инфекциями, 576 — пневмонией, 449 — бронхитом, 310 — сколиозом», — отметил он, пустившись в глубокие «исторические» рассуждения.

По его словам, во времена СССР «мы и мечтать не могли о таких современных плавательных бассейнах, теннисных кортах или гимнастических залах, какие действуют сегодня в нашей стране». «К примеру, когда речь шла о плавании, мы представляли себе купание в арыках или каналах, не отвечающих элементарным требованиям санитарии. В результате этого среди населения республики, особенно среди детей, росла заболеваемость тяжелыми недугами», — рассуждает Каримов.

Он считает, что в результате «широкомасштабной работы по последовательной реализации экономических, социальных, бытовых, медицинских и других мер, системного развития детского спорта снизилась заболеваемость среди детей».

Глава государства уточнил, что «сегодня среди детей 6−15 лет, занимающихся спортом, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 47,3%, пневмонией — на 55,6, бронхитом — на 61,7, сколиозом — на 45,5%, что «радует всех нас как достигнутый нами важнейший результат».

«Подобные позитивные изменения каждый родитель видит на примере своей семьи, своих детей и глубоко осознает влияние и значение спорта в этом направлении», — резюмировал он.