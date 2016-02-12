Гавана, 12 февраля, 2016, 22:44 — ИА Регнум. В Гаване (Куба) началась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском. Историческая встреча проходит сегодня, 12 февраля в одном из залов международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти.

Twitter@CatholicNewsSvc Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском в Гаване (Куба)

В зале где проходит встреча, установлены два белых кресла. Между ними находится православное распятие дореволюционного образца, штандарт Патриарха Кирилла, флаг Ватикана.

Переговоры духовных лидеров начались около 22:25 по московскому времени. Свидетелями первых минут исторической встречи стали около сотни журналистов с католической стороны и из патриаршего пула. Затем встреча двух церковных иерархов продолжилась за закрытыми дверями.

Ожидается, что после полуночи по московскому времени Патриарх и Папа подпишут совместную декларацию, текст которой уже согласован.