Москва, 12 февраля, 2016, 22:30 — ИА Регнум. Нефтяной рынок снова демонстрирует нестабильность. Сегодня, 12 февраля на основных площадках цены на нефть прекратили падение и существенно выросли. Об этом свидетельствую данные торгов.

delo-group.ru Цистерны с нефтью

Слухи о возможном сокращении производства нефти со стороны крупнейших мировых поставщиков сырья снова повлияли на нефтяной рынок.

По данным на 22:30 мск, апрельские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent выросли до 32,99 за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 10,8% — до $29,02 за баррель.