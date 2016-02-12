Санкт-Петербург, 12 февраля, 2016, 22:15 — ИА Регнум. Ни петербургский Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), ни ведущие архитекторы Петербурга пока не видели проекта перекрытия внутренних дворов Михайловского дворца. Но для экспертов очевидно, что если работы на территории памятника архитектуры федерального значения всё-таки начнутся, то они будут вестись не по проекту 2002 года. С тех пор сменился автор проекта, а также серьезно поменялось законодательство в части охраны памятников. И оно должно строго соблюдаться.

mkrf.ru Русский музей

Как сообщалось ранее в СМИ, Русский музей получил указание Министерства культуры готовиться к временному переезду из Михайловского дворца. По данным прессы, это мотивируется необходимостью проведения работ, в ходе которых внутренние дворы музейного здания будут перекрыты атриумами.

В КГИОП корреспонденту ИА REGNUM заявили, что о реконструкции Михайловского дворца в этом смольнинском ведомстве пока ничего не известно. Там отметили, что полномочия по государственной охране зданий комплекса Государственного Русского музея комитету были переданы не так давно — постановлением Правительства РФ №2082-р от 17 октября 2015 года.

В пресс-службе Русского музея ИА REGNUM подтвердили, что концепция проекта действительно предусматривает перекрытие внутренних дворов-колодцев здания Михайловского дворца светопрозрачными фонарями. В результате этого, рассчитывают в музее, будет расширена входная и вестибюльная зона, оборудован пандус и установлены три лифта, что сделает Русский музей полностью доступным для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, появится просторный конференц-зал, увеличится площадь реставрационных мастерских отдела древнерусского искусства и масляной живописи.

В Русском музее также отмечают, что данный проект существует с 2002 года, прошел все стадии официального, экспертного и публичного рассмотрения и одобрен Советом Санкт-Петербурга по вопросам охраны культурного наследия 17 октября 2002 года.

Однако с тех пор прошло почти 14 лет и, как говорят петербургские архитекторы, что за проект планируется реализовать сейчас, пока для них загадка.

«Это был локальный проект с застройкой двух дворов, но за 10 лет он изменился. Автор первоначального проекта Михаил Филиппов уже не имеет никакого отношения к последнему. Новый вариант вообще еще никто не видел, мне кажется. Значит, сегодня планируется что-то более серьезное», — предположил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн, подписавший в 2002 году тот самый протокол Совета по вопросам охраны культурного наследия.

Руководитель архитектурного бюро «Литейная часть-91» Рафаэль Даянов в первую очередь поставил под сомнение соответствие проекта сегодняшнему законодательству. Также архитектор напомнил, что с 2002 года изменился сам механизм принятия решений по таким вопросам. Проект должен пройти историко-культурную экспертизу и всеобщее обсуждение на сайте КГИОП, чтобы с ним мог ознакомиться любой желающий.

«У нас только принят в новой версии 73-й федеральный закон («Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», — прим. ред.), и в конце июня будет принят 820-й петербургский закон («О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга», — прим. ред.), который регламентирует работу на объектах культурного наследия, тем более, федерального значения. Вопрос не в том, хороший проект или нет, а соответствует ли он федеральному законодательству. Не соответствует. Нельзя изменять объект культурного наследия так радикально. Здесь уже вопрос к комитету по охране памятников и Министерству культуры, насколько правомерно делать такие радикальные конструкции. Но если всё будет соответствовать законодательству, то вопросов нет», — подчеркнул Даянов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Руководитель «Архитектурной мастерской Мамошина» — Михаил Мамошин — не увидел ничего плохого в самой идее атриумов в Русском музее, однако выразил несогласие с тем, что проект планируют реализовывать без участия его прежнего автора — Михаила Филиппова.

«И по проекту Свиньина (архитектор Василий Свиньин, автор реконструкции Михайловского дворца для размещения в нем Русского музея в 1895−98 гг., — прим. ред.) было очень много критики в части отношения к наследию Росси. Но, наверное, сегодня, бывая в Русском музее, видим, что это профессионально сделанная работа, все первоисточники Росси оставлены и сделаны новые публичные пространства для организации музея. Но что происходит сейчас?.. Наш коллега, выходец из Петербурга — Михаил Филиппов — сделал этот проект. И теперь этот проект идет неправильным путем — его хотят развивать дальше без него. А, если проект развивать, то это нужно делать при участии автора — профессионала и коренного петербуржца», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Михаил Мамошин.

Напомним, что в Русском музее заверяют, что в случае реализации проекта «абсолютно никаких изменений не претерпит ни внешний вид, ни интерьеры уникального памятника архитектуры К.И.Росси». В то же время в музее отметили, что пока о переезде коллекции или временном закрытии музея говорить рано, поскольку вопрос о финансировании проекта еще не решен.

«Идет обсуждение организационных и технических вопросов, связанных с возможностью реализации проекта, но конкретная информация будет непременно предоставлена СМИ в том случае, если вопрос о финансировании работ будет решен Всемирным банком, Министерством культуры и Министерством финансов РФ», — заявили в пресс-службе Русского музея.

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По данным СМИ, стоимость реализации проекта оценивается примерно в 50 млн долларов в рублевом эквиваленте, а расходы должны быть поделены поровну между Всемирным банком и российской стороной. Всемирный банк может принять окончательное решение по финансированию этого проекта до 31 марта 2016 года.

Для справки:Михайловский дворец построен по проекту архитектора Карла Росси в 1819—1825 годах и представляет собой выдающийся образец дворцового ансамбля в стиле высокого классицизма (или стиля ампир). Дворец предназначался для великого князя Михаила Павловича — четвертого сына императора Павла I. В 1895 году здание было выкуплено в казну и передано учрежденному «Русскому Музею Императора Александра III». В 1895—1898 годах внутренние помещения дворца были перестроены и приспособлены для нужд музея по проекту архитектора Василия Свиньина.