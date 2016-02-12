Мюнхен, Германия, 12 февраля, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Глава МИД ИРИ Джавад Зариф заявил, что Иран и Саудовская Аравия должны преодолеть годы напряженных отношений и работать ради стабильности в Сирии и на Ближнем Востоке, передает Reuters.

Флаги Ирана и Саудовской Аравии

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности несколько часов после своего саудовского коллеги Зариф высказался коротко и ясно о КСА: «Мы должны работать вместе».

«Иран и Саудовская Аравия не могут исключать друг друга из региона. … Мы готовы работать с Саудовской Аравией. … Я верю, что у Ирана и Саудовской Аравии могут быть общие интересы в Сирии».