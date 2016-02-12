Берлин, 12 февраля, 2016, 21:21 — ИА Регнум. В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) «царит страх», пишет Handelsblatt со ссылкой на ее депутатов. 13 марта может стать для нее «Кровавым Воскресеньем».

ИА REGNUM

Сразу в трех федеральных землях ФРГ социал-демократы могут потерпеть «сокрушительное поражение». В Райнланд-Пфальце СДПГ рискует уступить правительство после 25 лет правления. В Баден-Вюртемберге и Заксен-Анхальте к власти обещает прийти праворадикальная «Альтернатива для Германии» (AfD).

Handelblatt бьет тревогу: «Cпустя 150 лет гордая немецкая социал-демократия может быть унижена правопопулистскими группами».

Одна из главных аргументаций неутешительного для СДПГ прогноза состоит в том, что «красно-зеленые» не могут сделать политический капитал на ослаблении партии Ангелы Меркель. В лучшие времена «Меркель снимает сливки побед большой коалиции, в худшие времена тянет своего партнера за собой в воду».