Киев, 12 февраля, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Проезд российских грузовиков состоянием на вечер 12 февраля заблокирован уже в 5 областях Украины, на западе страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель фуры

Как сообщают украинские СМИ, акция началась в Закарпатье, где так называемые активисты — ядро которых составляют экстремисты из «Правого сектора», перекрыли дорогу на административной границе между Львовской и Закарпатской областями. Однако вслед за закарпатским «Правым сектором» и львовская «Свобода» решила присоединиться к блокаде.

«По рации активист нам передает о приближении грузовика из России, тогда мы выходим на пешеходный переход и блокируем движение», — цитирует слова местного депутата одного из райсоветов Марьяна Берездецкого пресс-служба львовской областной организации «Свободы».

Кроме того, к акции присоединились «активисты» в еще трех западных областях. В итоге на данный момент блокада действует в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях.

Официальный Киев ситуацию пока не комментирует, хотя пресс-служба Мининфраструктуры выступила с двумя сообщениями. Первое — министр инфраструктуры Андрей Пивоварский поручил выработать до понедельника, 15 февраля, официальную позицию в связи с блокадой.

«Кабмин поручил МВД, МИД, Министерству инфраструктуры, Минэкономики в пределах их полномочий до понедельника выработать решение по ситуации в Волынской и Закарпатской областях с российскими грузовиками… Этот вопрос поднял на правительственном совещании в пятницу глава ведомства Андрей Пивоварский», — сказано в сообщении.

Второе — временные квоты на транзит грузов по Украине у российских дальнобойщиков есть.

«Мы обменялись определенным количеством разрешений, чтобы не останавливать полностью наш транзит в Азию. Точная квота будет определена во время переговоров в первом квартале 2016 года», — цитирует «УНИАН» пресс-службы Мининфраструктуры.

Определиться с официальной позицией от правительства требует и глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. Хотя он считает, что организаторы блокады имеют право на такие действия.

«Общественные активисты выражают свою позицию, на которую имеют право… Акция не касается автомобилей с украинскими номерами или номерами других стран, все они беспрепятственно въезжают в Закарпатье, никаких блокировок автотрассы или связанных с этим эксцессов нет. Если поляки не пускают российские фуры через свою территорию, если Россия не пускает к себе украинские товары, вводит ограничения въезда наших граждан, а мне, как председателю ОГА, вообще запретила въезд на свою территорию — то Украина должна действовать адекватно. Или мы с Россией воюем, или торгуем», — сказал Москаль. И пообещал обратиться с официальным письмом в Кабмин.

В то же время спикер Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас в эфире телеканала «112-Украина» заявил, что закарпатские дальнобойщики просят прекратить блокаду, поскольку боятся ответных действий в России.

«Сейчас туда подтянулись собственники фур, которые работают на Закарпатье и провозят товары из Европы в Россию. Они пытаются убедить активистов, чтобы те пропустили российские фуры. Поскольку есть опасения, что точно так же не будут пропускать фуры закарпатские, которые будут везти товары из Европы в Россию. Открытого противостояния нет, есть милиция», — сказал Галас.

Однако блокирующие экстремисты идти навстречу требованиям не собираются. «Правый сектор», который и начал блокаду, поставил ультиматум парламенту и правительству с требованием вообще прекратить транзит российских грузов через территорию Украины.

«Глава области должен подать заявление с соответствующими требованиями к Верховной раде и Кабмину. В свою очередь, последним даем время до вечера понедельника, 15 февраля, на законодательном уровне принять решение о запрете торговой деятельности России на территории Украины… Если требования украинского народа будут выполнены, то мы уменьшим объем своих людей и снимем напряженную атмосферу в стране по акции блокады. Однако если наши требования будут проигнорированы — мы объявим о всеукраинской блокаде трасс», — сказано в обращении «Правого сектора».

Напомним, что Россия в январе ограничила украинский транзит через свою территорию после вступления в силу ЗСТ Украины и ЕС, разрешив провоз товаров лишь через определенные блокпосты на территории Белоруссии.

ИА REGNUM уточняет, что российские дальнобойщики вынуждены использовать украинское транзитное плечо из-за позиции Польши, которая выдвинула России ультиматум по т.н. «дозволам» (dozwol по-польски — разрешение). Напомним, Варшава потребовала от Москвы предоставить 100 тысяч пропусков по российской территории. Вместе с тем, для российских фур Польша намерена выдать лишь 5 тысяч дозволов.

В итоге переговоры зашли в тупик, и с 1 февраля российские экспедиторы не отправляют фуры с грузами через Польшу, равно как и польские дальнобойщики прекратили рейсы по России.