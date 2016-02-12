Гавана, 12 февраля, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время встречи с главой Кубы Раулем Кастро заявил, что возлагает большие надежды на встречу с папой Римским Франциском, которая должна состояться сегодня, 12 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

«Я возлагаю большие надежды на мою предстоящую встречу с папой Римским Франциском», — сказал Кирилл.

Он также добавил, что идет о «совместном свидетельстве о христианских ценностях перед лицом современного мира».

Напомним, визит предстоятеля Русской православной церкви в Латинскую Америку начался 11 февраля и продлится до 22 февраля. За эти дни Патриарх Кирилл посетит Кубу, Парагвай и Бразилию.

При этом сегодня в Международном аэропорту Гаваны пройдет историческая встреча — впервые встретятся предстоятель Русской православной церкви и глава Римско-католической церкви. В Гаване папа Франциск сделает остановку по пути в Мексику.