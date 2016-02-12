Казань, 12 февраля, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Президент провёл заседание Военно-промышленной комиссии. Обсуждались итоги выполнения гособоронзаказа за 2015 год и перспективы развития оборонно-промышленного комплекса страны, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Заседание Военно-промышленной комиссии

Открывая заседание, Владимир Путин отметил, что 2015 год удалось завершить с лучшими показателями выполнения гособоронзаказа, чем в предыдущие годы: в 2013 году выполнение составило 93 процента с небольшим, в 2014 году — 96 процентов, а в прошлом — 97 процентов. При этом в части правоохранительных органов, органов безопасности и корпорации «Росатом» гособоронзаказ реализован полностью. Что касается Министерства обороны, то при растущих объёмах заказов заметно сократилась доля невыполненных заданий. Сейчас этот показатель не превышает 4 процентов.

«По итогам 2015 года мы достигли планового уровня оснащения войск современными образцами вооружения и техники. Он составил 30 процентов. Нужно сохранить набранный темп, довести этот показатель, как мы и договаривались, к 2020 году до 70 процентов», — сказал глава государства, отметив, что необходимо определиться с параметрами новой госпрограммы вооружения на 2018−2025 годы с учётом и бюджетных возможностей страны, и изменений условий развития ОПК.

«Например, за последние два года целый ряд оборонных предприятий столкнулся с разрывом международных кооперационных связей, с другими проблемами. Но, как мы видим здесь, на «КамАЗе», это убедительно нам коллеги сегодня продемонстрировали, эти трудности являются временными и преодолеваются, если целенаправленно работать по преодолению», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что «все задачи по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности, стоящие перед государством и оборонно-промышленным комплексом, могут и должны быть выполнены, в том числе за счёт оптимизации внутренних процедур». Нужно улучшать инструменты взаимодействия заказчиков и исполнителей гособоронзаказа, укреплять бюджетную дисциплину.

Президент напомнил, что с 1 сентября 2015 года вступили в силу новые требования по использованию бюджетных средств на цели гособоронзаказа. Расчёты по контрактам теперь ведутся на отдельных счетах, открытых в уполномоченных банках. Такой порядок должен повысить прозрачность расчётов, усилить контроль за расходованием государственных средств.