Великий Новгород, 12 февраля, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В Великом Новгороде вновь обсуждается вопрос об установке памятника Ярославу Мудрому. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэра города Юрия Бобрышева, с такой инициативой выступили Почётный гражданин Великого Новгорода Виктор Смирнов и предприниматель Николай Сумароков, отметившие, что 3 февраля 2016 года Архиерейский Собор Русской православной церкви принял решение о причислении князя Ярослава Мудрого к лику общерусских святых.

Пресс-служба мэра Великого Новгорода Проект скульптурного изображения князя Ярослава Мудрого (автор — Сергей Гаев)

Все расходы по возведению памятника готов взять на себя меценат Николай Сумароков. Автором монумента выступит скульптор Сергей Гаев, который уже подготовил проект 3-метровой скульптуры.

В проекте Гаева Ярослав Мудрый «имеет иконно-фресковое обличье», то есть не совсем стандартные, классические скульптурные пропорции. Памятник скульптур предлагает установить на Ярославовом Дворище в Великом Новгороде.

В пресс-службе мэра отметили, что Юрий Бобрышев «дал поручение провести все предшествующие установке памятника нормативные процедуры». Проект должен быть рассмотрен на комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий, а также одобрен градостроительным советом.

Напомним, бюст Ярослава Мудрого был установлен в 2012 году в вестибюле главного корпуса Новгородского государственного университета, который с 1994 года носит имя княза. Фигура Ярослава Мудрого также есть на главном монументе Великого Новгорода — памятнике «Тысячелетие России» в Новгородском кремле.