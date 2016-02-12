Казань, 12 февраля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. В своей поздравительной речи глава государства отметил, что «КамАЗ стал одним из ведущих предприятий своей отрасли в мире, 11 место занимает», «ведет себя очень амбициозно и по‑хорошему агрессивно», сообщает пресс-служба Кремля. «В стране более 50 процентов рынка грузовых автомобильных перевозок занимают именно автомобили КамАЗа — это очень хороший показатель, номер один в стране», сказал Владимир Путин.

kremlin.ru Во время посещения Завода специальных автомобилей, на котором производятся бронированные автомобили семейства «Тайфун»

Отметил президент и «замечательную команду «КамАЗ», которая выступает на самых престижных международных соревнованиях, завоевывает первые места, не всегда так бывает, но много лет подряд — на самых верхних строчках находится, в числе победителей». «Это говорит и о качестве машин, о том, кто и как их делает — на самом высоком уровне, — и, конечно, о мастерстве наших, ваших спортсменов. Благодаря им КамАЗ стал известен в мире и продвигается по всему миру», — сказал Путин.

Президент отметил, что государство всегда поддерживало предприятие, несмотря ни на какие сложности в экономике, и будет это делать и в будущем. «Будем все делать для того, чтобы рабочие места были обеспечены, а страна имела возможность перевозить необходимые продукты, необходимые товары, грузы на таких замечательных машинах, которые вы производите», — подчеркнул он.

В присутствии главы государства генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин и президент компании «Роснефть» Игорь Сечин подписали Соглашение «О стратегическом партнёрстве между ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «КамАЗ» и заказ ОАО «НК «Роснефть» на поставку 1000 единиц техники «КамАЗ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин прибыл в Набережные Челны сегодня, 12 февраля. В рамках визита — заседание военно-промышленной комиссии, участие в торжественном мероприятии в честь 40-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля на Камском автозаводе. Также в программе визита главы государства в автоград планируется посещение детского технопарка «Кванториум», который открылся в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Справочно:

Автоконцерн «КамАЗ» — лидер российского грузового автомобилестроения, один из ведущих мировых производителей тяжёлых грузовиков. В группу компаний входят 12 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла. «КамАЗ» выпускает более 40 моделей грузовой техники, прицепы, автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Первый грузовик с конвейера Камского автозавода сошёл в феврале 1976 года. На данный момент произведено более 2 млн. 173 тыс. машин. Общее количество сотрудников на всех подразделениях компании «КамАЗ» достигает 41 тыс. Сегодня при двухсменном режиме работы завод выпускает 250 грузовиков в день.