Вода вокруг полигона «Красный Бор» токсична — источник
Тосно, Ленинградская область, 12 февраля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Пробы воды из каналов полигона «Красный Бор» под Петербургом, отобранные инспекторами Департамента Росприроднадзора по СЗФО 4 февраля, дали положительный результат на наличие опасных веществ.
Как стало известно ИА REGNUM сегодня, 12 февраля, из информированного источника, результаты лабораторного анализа проб показали содержание большого количества токсичных веществ в обводном и магистральном каналах полигона. Токсичность проб пропадает только при разбавлении воды в 27 раз.
По данным источника агентства, Росприроднадзор считает недопустимыми сбросы воды за пределы территории полигона без предварительной очистки.
Напомним, что в начале февраля на полигоне «Красный Бор» возникла потенциально опасная ситуация. Из-за большого количества талого снега обводной и магистральный каналы почти переполнены водой. От ручья Большой Ижорец, воды которого впоследствии попадают в Неву, каналы отделяет запорный механизм.
Принимая во внимание неутешительные сведения о результатах экспертизы Росприроднадзора, можно утверждать: если уровень воды в каналах превысит высоту искусственных заграждений, и вода перельется за территорию полигона, возникнет реальная экологическая угроза.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, специалисты Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу 4 февраля произвели отбор проб воды из магистрального канала полигона.
В то же время сотрудники Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе проверки информации СМИ о возможной утечке талых вод с территории СПбГУПП «Полигон «Красный Бор» не нашли подтверждения этим фактам. Но окончательные выводы будут сделаны только после получения официальных результатов исследования проб воды, взятых сотрудниками Росприроднадзора.
Санкт-Петербургское государственное унитарное природоохранное предприятие «Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем для токсичных промышленных отходов. Инфраструктура СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» внесена в государственный реестр опасных производственных объектов.
Тема влияния паводка на полигон «Красный Бор» и возможная угроза жителям региона от попадания загрязненной воды в Неву оказались в центре внимания СМИ в Петербурге и Ленобласти. Исполняя решения судебных инстанций, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 1,5 млн тонн накопленных отходов.