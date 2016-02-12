Тосно, Ленинградская область, 12 февраля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Пробы воды из каналов полигона «Красный Бор» под Петербургом, отобранные инспекторами Департамента Росприроднадзора по СЗФО 4 февраля, дали положительный результат на наличие опасных веществ.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

Как стало известно ИА REGNUM сегодня, 12 февраля, из информированного источника, результаты лабораторного анализа проб показали содержание большого количества токсичных веществ в обводном и магистральном каналах полигона. Токсичность проб пропадает только при разбавлении воды в 27 раз.

По данным источника агентства, Росприроднадзор считает недопустимыми сбросы воды за пределы территории полигона без предварительной очистки.

Напомним, что в начале февраля на полигоне «Красный Бор» возникла потенциально опасная ситуация. Из-за большого количества талого снега обводной и магистральный каналы почти переполнены водой. От ручья Большой Ижорец, воды которого впоследствии попадают в Неву, каналы отделяет запорный механизм.

Принимая во внимание неутешительные сведения о результатах экспертизы Росприроднадзора, можно утверждать: если уровень воды в каналах превысит высоту искусственных заграждений, и вода перельется за территорию полигона, возникнет реальная экологическая угроза.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, специалисты Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу 4 февраля произвели отбор проб воды из магистрального канала полигона.

В то же время сотрудники Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе проверки информации СМИ о возможной утечке талых вод с территории СПбГУПП «Полигон «Красный Бор» не нашли подтверждения этим фактам. Но окончательные выводы будут сделаны только после получения официальных результатов исследования проб воды, взятых сотрудниками Росприроднадзора.

Санкт-Петербургское государственное унитарное природоохранное предприятие «Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем для токсичных промышленных отходов. Инфраструктура СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» внесена в государственный реестр опасных производственных объектов.

Тема влияния паводка на полигон «Красный Бор» и возможная угроза жителям региона от попадания загрязненной воды в Неву оказались в центре внимания СМИ в Петербурге и Ленобласти. Исполняя решения судебных инстанций, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 1,5 млн тонн накопленных отходов.