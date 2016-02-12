Ярославль, 12 февраля, 2016, 17:07 — ИА Регнум. В коммунальных платежках за январь 2016 года многим ярославцам были выставлены суммы, существенно отличающиеся от стоимости отопление в декабре 2015 года. Корреспондент ИА REGNUM выяснил с чем это связано.

В мэрии Ярославле заверяют, что никаких ошибок и нарушений нет, а повышение платы произошло из-за стечения двух обстоятельств — изменилась система расчётов потребляемого коммунального ресурса и холодная погода в январе.

«К нам поступают обращения жителей, связанным с высокой платой за отопление, которые были в квитанциях за январь. В первую очередь это коснулось горожан, у которых установлены общедомовые приборы учета. Дело в том, что в декабре 2015 года они оплатили услугу отопления, рассчитанную по нормативу, установленному соответствующим постановлением мэрии, а с 1 января 2016 года выставление счетов за отопление для жителей таких домов, осуществляется за фактически потреблённый объём коммунального ресурса, зафиксированный прибором учета», — пояснила первый заместитель директора Департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

Поскольку средняя температура воздуха в январе была существенно ниже декабрьской, фактический объём потреблённого тепла существенно вырос, соответственно увеличились и суммы в квитанциях. Однако эта ситуация совсем не означает, что жители домов с установленными общедомовыми приборами учёта будут платить за отопление больше других.

«Уже сейчас понятно, что февраль у нас теплее обычного, а значит суммы за отопления будут существенно меньше. Но мы советуем сравнивать платежки не месяц с месяцем, а за целый отопительный период — начиная с октября и заканчивая апрелем. Так граждане, у которых установлены общедомовые приборы учета смогут заметить экономию средств, в отличии от граждан, которые платят по нормативу», — заверила Наталья Шетнева.

Кроме того, в мэрии Ярославля заявляют, что уже с января 2017 года жителям города, оплачивающим отопление по нормативу, стоимость коммунального ресурса будет рассчитывать с применением повышающего коэффициента. Это регламентируется законом, который тем самым мотивирует к повсеместному использованию общедомовых и индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов.

Мнение мэрии разделяют и в теплогенерирующей компании «ТГК-2». Кроме того, в компании сообщают, что перерасчетов, на основании показаний общедомовых приборов учета больше не будет.

«Чем ниже температура наружного воздуха, тем больше тепла расходуется на обогрев дома, соответственно, плата за отопление в холодный период увеличивается. Такой подход в расчете платы за отопление отличается от существовавшего ранее, когда начисления в текущем месяце выполнялись по статистике прошлых лет и по итогам года на основании показаний ОДПУ выполнялся перерасчет. Теперь перерасчетов не будет, а рассчитываться за потребленное тепло придется по принципу «холодный месяц — плати больше, теплый месяц — плати меньше. При колебаниях температуры наружного воздуха из месяца в месяц, среднестатистическая температура в целом за отопительный сезон более стабильна. Учитывая февральское потепление (при норме в — 9,8С, фактическая температура за 11 дней февраля составляет — 0,5С), ярославцы ощутят явные преимущества работы общедомовых приборов учета — начисление платы по итогам февраля ожидается ниже, чем, если бы расчет производился по нормативу потребления теплоэнергии», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «ТГК-2».