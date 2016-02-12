Ереван, 12 февраля, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Указом президент Армении Сержа Саргсяна заместитель генерального прокурора Георгий Кутоян назначен директором Службы национальной безопасности, сообщает пресс-служба главы армянского государства. Другим указом президента Горик Акопян освобожден от должности директора СНБ и назначен советником президента Армении.

Photolure Георгий Кутоян

Уже бывший директор СНБ Горик Акопян уволен в связи с истечением предельного возраста, который позволяет занимать эту должность. 11 февраля Акопяну исполнилось 70 лет.

Что касается Кутояна, которому в сентябре исполнится 35 лет, то он был назначен на пост заместителя генерального прокурора 9 дней тому назад, а до этого пять лет проработал помощником президента Армении. Из биографии нового главы СНБ можно выделить то, что Кутоян не служил в армии, а всего лишь в 1998—2000 гг. прошел военное обучение на факультете военной подготовки Ростовского государственного университета по программе подготовки офицеров запаса. В 2002 году он с отличием окончил юридический факультет Ростовского университета.

В 2005 году получил ученую степень кандидата юридических наук. В 2007 году в Соединенных Штатах Америки окончил Флетчерскую школу права и дипломатии (Тафтский университет).

Саргсян сам представил сотрудникам ведомства нового главу. «Считаю, что новоназначенный директор СНБ своей принципиальностью, последовательностью, трудолюбием, конечно, при поддержке генералитета и офицеров СНБ и, в первую очередь, вашим содействием, с честью будет исполнять свои ответственные обязанности. Это действительно чрезвычайно ответственное назначение. Кутоян — профессионал государственной работы. Даже при решении текущих, каждодневных задач в основу ставит политику. Он способен координировать параллельно текущие процессы и найти самый короткий путь решения задачи. За пять лет совместной работы какой-либо неудовлетворенности у меня не было. Принципиален, требователен к себе и, конечно, к подчиненным», — отметил Саргсян.

Саргсян также подчеркнул важную роль СНБ в деле предстоящего перехода от полупрезиденской формы правления республики к парламентской. «В переходный период органы национальной безопасности в рамках своих полномочий должны не только обеспечить плавный переход к новой системе правления, непрерывность государственной власти, но и в числе иных госорганов суметь занять свое достойное место и свой статус среди государственных структур. В этот период вашей приоритетной задачей должно являться обеспечение внутренней безопасности государства, в частности, с одной стороны, более жесткая борьба с коррупционными явлениями, с другой стороны, их профилактика. Вы должны быть готовы взять на себя эту ответственность. Борьба с этими разлагающими явлениями особенно важна в свете конституционных реформ. Она сыграет важную роль с точки зрения веры и общественного доверия к реформам. Я считаю, что сказанное мною вы поймете очень правильно. Это не означает, что до сих пор СНБ не боролась с коррупцией, но на настоящем этапе есть необходимость более жесткой борьбы. Я уверен, что органы нацбезопасности будут соответствовать изменениям в обществе. У нас нет такой второй или даже похожей структуры, следовательно, в этой области не можем позволить себе экспериментов. Уверен, что новое руководство СНБ сохранит и станет развивать унаследованные лучшие традиции, добросовестно и ответственно исполнять функции обеспечения безопасности нашего государства и общества», — отметил президент Армении.

Бывший глава СНБ Горик Акопян был назначен на эту должность в 2004 году. За годы, что Акопян занимает пост главы Службы национальной безопасности, спецслужба отрапортовала о разоблачении нескольких шпионов, обезвреживании банды, которая готовила серию тяжких преступлений.