Могилёв, Белоруссия, 12 февраля, 2016, 14:55 — ИА Регнум. «В Могилеве дан старт культурно-образовательному проекту «Азбука беларускага арнаменту» с участием творческих личностей города», — проинформировал 11 февраля Могилёвский областной исполнительный комитет.

mogilev-region.gov.by Проект «Азбука белорусского орнамента» в Могилёве

«В Год культуры мы решили уделить внимание образовательному моменту и сделали проект на белорусском языке. В нем удачно объединены творческие успешные люди и уникальное культурное наследие Белоруссии — орнаменты. Идея подать белорусский орнамент через отдельных людей сферы искусства очень своевременна и актуальна. Именно они обязаны способствовать сохранению национальных духовных традиций и прогрессивному развитию белорусской культуры, а также содействовать укреплению имиджа страны за рубежом», — заявила начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилёвского горисполкома Инна Короткевич. Её мнение приводится в заметке, опубликованной на официальном портале Могилёвского облисполкома.

Согласно официальному сообщению, проект под названием «Азбука беларускага арнаменту» («Азбука белорусского орнамента») организовало управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилёвского горисполкома и рекламное агентство «Рекламатор». Заявленная цель проекта — «рассказать о значении и индивидуальности национальных орнаментов Белоруссии из уст представителей культуры».

Чиновники выбрали «лицами проекта» обладательниц победительниц неназванных международных и республиканских вокальных фестивалей и конкурсов Валерию Азаренко и Ольгу Коновалову, а также солистку местной филармонии получившей президентский грант на 2016 год Ольгу Горничар.

Официальный портал представил фотографии трёх плакатов с орнаментами, уже установленных в областном центре. В публикации сказано: «Каждый из них представляет отдельный представитель культуры. К слову, в дальнейшем проект планируется расширить. Дальнейшие способы подачи информации находятся в стадии разработки. Возможно, это будет тематический сайт, группы в социальных сетях, флешмобы».

Портал облисполкома также проинформировал о состоявшейся 8 февраля в областном центре итоговой коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилёвского облисполкома: «В конференц-зале облисполкома были подведены итоги работы идеологической вертикали, учреждений культуры и средств массовой информации за 2015 год».

mogilev-region.gov.by Могилёвские чиновники на на итоговой коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Могоблисполкома (возможно, думают о «Клеветниках России")

«Могилевская область имеет мощный потенциал для дальнейшего развития культуры. Такое мнение высказал министр культуры Борис Светлов на итоговой коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могоблисполкома», — сказано в официальном сообщении. Там также приводятся слова самого министра культуры постсоветской республики: «Могилевщина входит в тройку лидеров по выполнению доведенных показателей, а по некоторым из них даже занимает первое место».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году «акт государственного вандализма» в отношении памятника Александру Пушкину в белорусском областном центре Могилёве вызвал широкий общественный резонанс и тал одним из самых ярких событий года. Уничтожение пушкинских строк на постаменте памятника по распоряжению могилёвских чиновников горячо приветствовали русофобы со всей постсоветской республики, включая награждённых президентом России медалью Пушкина.

Напомним, Александр Лукашенко объявил 2016 год «Годом культуры» в Белоруссии, а правительство Белоруссии утвердило «Республиканский план мероприятий по проведению в 2016 году Года культуры». Проводимую Лукашенко политику «белорусизации», в том числе растрату во время кризиса средств налогоплательщиков на мероприятия «года культуры», белорусская интеллигенция подвергла критике.

Отметим, мода на «вышиванку» как декларацию политического кредо ввели украинские националисты с Западной Украины. Спустя несколько лет русофобствующие националисты в Белоруссии позаимствовали идею у украинских коллег. После этого, конструируя альтернативную идентичность белорусов и испытывая кризис идей, к популяризации «вышиванки» подключилась чиновничья «идеологическая вертикаль» Белоруссии, сперва не афишировавшая своё участие в процессе, но впоследствии открыто заявившая об этом.