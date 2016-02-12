Тула, 12 февраля, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Похищение тульского бизнесмена, владельца сети универмагов «Спар» и бывшего депутата Тульской областной думы было инсценировано полицией, чтобы предотвратить заказное убийство. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тульской области, подозреваемые в организации убийства предпринимателя задержаны сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России при взаимодействии с УМВД России по Кировской и Тульской областям.

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«Установлено, что один из задержанных — владелец крупной сети универмагов, располагающихся в Московской и Тульской областях, готовил покушение на конкурента. В рамках проведения оперативных мероприятий полицейскими было инсценировано похищение предпринимателя. В результате на территории Московской области в городе Ступино сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в организации убийства — посредника и заказчика», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об исчезновении тульского бизнесмена Антона Белобрагина стало известно 9 февраля вечером — его автомобиль был найден в районе деревни Судаково Ленинского района, а владелец исчез.

Следственные органы возбудили уголовное дело о похищении человека, а также объявили о розыске возможных свидетелей «преступления».

Сейчас СКР по Кировской области возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 2 ст.105 («Убийство») УК РФ.