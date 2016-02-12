Москва, 12 февраля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил журналистам 12 февраля, что Банк России заложил в свой рисковый сценарий прогноза развития экономики РФ среднегодовую цену на нефть в $25 за баррель, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По его словам, в прогнозе на 2017−2018 годы заложено $35 за баррель. «В базовом — $35 в 2016 среднегодовая и потом $45», — сказал Тулин.

Ранее в рисковом сценарии указывалась оценка в $50, в рисковый — $35 за баррель на текущий год. О подготовке уточненного прогноза по базовому и рисковому сценариям 11 февраля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Сценарии будут готовы к следующему заседанию совета директоров по вопросам процентной политики, которое пройдет 18 марта.