Санкт-Петербург, 12 февраля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Образ тигра, разработанный студенткой Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Валерией Табуренко, стал одним из трех финалистов, вышедших в заключительный этап кампании по разработке официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 в России. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 февраля, в комитете по печати и взаимодействию со СМИ правительства Санкт-Петербурга.

minsport.gov.ru Студентки-финалистки конкурса талисманов ЧМ-2018

«Финалисты тигр, волк и кот были выбраны из 120 эскизов, присланных студентами российских художественных вузов (…) Дорабатывать образы персонажей финалистов с учетом всех необходимых требований будут представители анимационного агентства», — отметили в комитете.

Как рассказали сегодня в пресс-службе Минспорта России, Валерия Табуренко увлекается мультипликацией и пересмотрела все лучшие работы знаменитых мировых и российских студий. «Я сразу захотела откликнуться на предложение, даже просто ради опыта. Всегда интересно, что же получится в конце работы, как буду решать задачу. А новость, что мою работу выбрало жюри, стала отличным вознаграждением за активную позицию», — сказала студентка, узнав о своем выходе в финал конкурса.

Автором образа волка стала Екатерина Бочарова, студентка Томского государственного университета, а рисунка кота — Софья Подлесных, студентка Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Все три студентки посетили специальный семинар по разработке талисмана. В нем приняли участие эксперты FIFA и Оргкомитета «Россия-2018», а также представители анимационного агентства, которое будет дорабатывать образы персонажей финалистов с учетом всех необходимых требований.

Финальные варианты талисманов будут представлены осенью 2016 года для всенародного голосования, по итогам которого определится талисман российского «мундиаля».