Калуга, 12 февраля, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Сегодня, 12 февраля, в Калужскую область с рабочей поездкой посетил министр транспорта России Максим Соколов. Он познакомился с новыми и строящимися объектами транспортно-логистической инфраструктуры региона. В поездке министра сопровождал губернатор области Анатолий Артамонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Соколов

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Калужской области, Максим Соколов осмотрел западную площадку индустриального парка «Ворсино». Парк площадью 1844 га расположен в Боровском районе области на границе с Новой Москвой. В настоящее время здесь размещены 39 инвестиционных проектов различной направленности, 18 предприятий уже введены в эксплуатацию. В их числе — ООО «Нестле Россия», ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», ООО «НЛМК-Калуга», ЗАО «Л'Ореаль», ООО «АстраЗенекаИндастриз» и другие. Объем инвестиций по заключенным соглашениям составляет 97,9 миллиардов рублей, создано около десяти тысяч рабочих мест.

Затем министр и глава калужского региона побывали в мультимодальном транспортно-логистическом комплексе Freight Village Калуга Ворсино, где осуществляется комплексное транспортно-экспедиционное и сервисное обслуживание железнодорожного, авто‑ и авиатранспорта. Инфраструктура включает офисные помещения класса В+ для размещения сотрудников Федеральной таможенной службы РФ и таможенных брокеров, склад временного хранения, открытую площадку для досмотра грузов, контейнерный терминал, а также терминал для большегрузного автотранспорта. Данный проект признан стратегически важным логистическим объектом на уровне правительства Российской Федерации. В его рамках разработана стратегия развития всей транспортно-логистической инфраструктуры Калужской области.

Между тем, в рамках реконструкции трассы М-3 «Украина» впервые в России на территории Калужской области планируют построить экокопереход для животных, чтобы они могли спокойно, в относительно привычных для себя условиях пересекать автомобильную магистраль. Об этих планах рассказали министру транспорта РФ Максиму Соколов, когда главу федерального ведомства знакомили с ходом реконструкции трассы М-3 «Украина», которая началась год назад.

Окончание дорожной стройки, которая проходит со 124 по 194 км магистрали, намечено на 2017 год. К этому время не только реконструируют само дорожное полотно и расширят трассу, но и, по сути, изменят её внешний вид. Так, на автодороге появятся новые путепроводы, развязки, надземные переходы, в том числе и экопереход для животных.

Комментируя итоги поездки, министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов положительно оценил потенциал индустриальных парков и логистических центров региона, которые, по его мнению, будут способствовать развитию не только Калужской области, но и всего Московского транспортного узла. «Все это создает хорошую основу для перспективных проектов», — заметил министр. Он также выразил уверенность в том, что реализация всех начатых проектов будет завершена в соответствии с графиком и «в ближайшие годы транспортная инфраструктура Калужской области заметно преобразится».

Отметив уникальность и перспективность калужского аэропорта, Максим Соколов заметил, что благодаря его открытию промышленные зоны региона получили развитие, а жители — большое удобство. «Даже с учетом серьезного падения международных авиаперевозок, внутренний рынок авиационных услуг у нас активно развивается. В прошлом году мы выросли на 15%, что позволило нам сбалансировать финансовую модель авиационного рынка страны, — заметил министр, — Мы стараемся не сокращать средства, которые идут на поддержку региональных авиаперевозок. И Калуга здесь имеет хорошие перспективы, тем более что аэропорт отвечает всем современным международным стандартам и требованиям безопасности», — отметил министр. В числе перспективных направлений внутренних авиаперевозок он назвал Калининград, Сочи, Анапу, Крым, Кавказские минеральные воды.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных финансовых проблемах у автомобилистов в связи с введением в будущем платы за проезд по реконструированному участку трассы М-3, Максим Соколов подчеркнул, что Правительством РФ принято постановление о предельных тарифах на пользование платными дорогами. Кроме того, министр напомнил, что реконструкция М-3 ведется в основном на средства федерального бюджета. Все это, по его мнению, будет способствовать тому, что «модель оплаты будет сбалансированной».