Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Награду «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий» получает биографическая драма «В центре внимания» и её сценаристы Джош Сингер и Томас МакКарти.

Цитата из к/ф «В центре внимания». реж. Том МакКарти. 2015. США-Канада Журналисты издания The Boston Globe

Сценарий фильма был написан МакКарти и Сингером ещё в 2013 году и попал тогда в «Чёрный список» — перечень потенциально успешных сценариев, по которым в том году так и не был снят фильм. Сюжет основан на реальных событиях, связанных со случаями сексуальных домогательств католических священников к детям, раскрытыми в 2001 году.

В основе фильма — расследование журналистов газеты The Boston Globe, которое выяснило наличие вышеназванных случаев и доказало причастность к делу американского кардинала Бернарда Фрэнсиса Лоу. В декабре 2002 года Лоу ушёл в отставку, а дело стало самым громким секс-скандалом в истории США с участием церкви.

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88-я церемония вручения кинопремии «Оскар» подходит к самому интересному. Звёзды уже прошли по красной дорожке, и вскоре узнаем победителей главных номинаций — лучших актёров и актрис, режиссёра, лучший фильм 2015 года и другие.