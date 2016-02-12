Саратов, 12 февраля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Сегодня, 12 февраля, глава «Российских железных дорог» в сопровождении губернатора Валерия Радаева осмотрел вокзальный комплекс станции Саратов-1, где ознакомился с новым кассовым блоком на 16 касс и оборудованием «электронной очереди», а также побывал в недавно реконструированном зале повышенной комфортности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru Глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров с визитом в Саратовской области, 12 февраля 2016 год

По информации пресс-службы губернатора, в дальнейшей программе Олега Белозерова — посещение моторвагонного депо «Анисовка» в Энгельсском районе, где он осмотрит новый подвижной состав, позволяющий повысить качество обслуживания пассажиров в пригородных перевозках, а также проведет встречу с работниками железной дороги. Кроме того, президент ОАО «РЖД» проведёт внутриведомственное совещание с руководящим составом Приволжской железной дороги.

В моторвагонном депо «Анисовка» Белозеров осмотрел новый подвижной состав, предназначенный для пригородных пассажирских перевозок. Это современный электропоезд повышенной комфортности, оснащенный энергосберегающим оборудованием и рельсовый автобус РА-2, который эксплуатируется для железнодорожного сообщения с отдаленными райцентрами Саратовской области.

Глава «РЖД» рассказал работникам депо об итогах работы отрасли в прошлом году и планах на 2016 год. Было подчёркнуто, что он объявлен в «РЖД» Годом пассажиров. «Главная задача железнодорожников в том, чтобы люди почувствовали, что отношение к ним изменилось в лучшую сторону», — пояснил Олег Белозеров.

Сообщается, что руководитель компании высоко оценил качество нового подвижного состава управления ПривЖД и поблагодарил губернатора за содействие в его приобретении. «В прошлом году Саратовская область выполнила все свои обязательства по оплате пригородных перевозок. Новые составы закуплены благодаря дополнительной компенсации, которую регион перечислил за тарифы», — — отметил президент «РЖД».

Олег Белозеров и губернатор обсудили ключевые вопросы развития железных дорог на территории области. В частности, речь шла о возможности реконструкции вокзального комплекса станции «Саратов-1». В числе других инфраструктурных проектов обсуждалось обустройство западного обхода ж/д-узла Саратов, а также — перспектива возведения нового железнодорожного моста через реку Волга в районе посёлка Увек.