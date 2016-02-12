Калининград, 12 февраля, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Минтранс России готов поставить дополнительные грузовые паромы, следующие по Балтийскому морю из России в Европу, чтобы избежать транзита товаров через Польшу. Об этом в своём микроблоге сообщил губернатор Калининградской области Николай Цуканов, комментируя зашедшие в тупик переговоры между Россией и Польшей о т.н. «дозволах».

metallgarant.com Грузовые паромы

«Договорились с Минтрансом РФ о постановке на линию Балтийск-Засниц дополнительных паромов. Это позволит обеспечить грузосообщение региона с Европой, минуя Польшу», — написал глава российского эксклава.

ИА REGNUM уточняет, что речь идёт о паромной линии, соединяющей три порта — Усть-Луга в Ленинградской области, Балтийск в Калининградской области и Засниц в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания.

В настоящее время по этому маршруту ходит паром «Петербург» цикличностью один раз в неделю. Паром способен уместить на своих палубах до 50 грузовиков или примерно столько же железнодорожных вагонов и около 130 пассажиров одновременно.

Ранее калининградский эксперт в сфере логистики, глава комитета по транспорту Калининградской торгово-промышленной палаты Леонид Степанюк прогнозировал ИА REGNUM, что в случае, если Москва и Варшава не договорятся о квотах на грузоперевозки, то российская сторона нарастит паромные мощности в Балтийском море. Правда, по словам Степанюка, паромное направление увеличивает стоимость транзита до 50%.

Напомним, с 1 февраля российские экспедиторы не отправляют фуры с грузами через Польшу, равно как и польские дальнобойщики прекратили рейсы по России. Переговорный процесс по т.н. «дозволам» (dozwol по-польски — разрешение) зашёл в тупик после того, как Варшава потребовала от Москвы предоставить 100 тысяч пропусков по российской территории. Вместе с тем, для российских фур Польша намерена дать лишь 5 тысяч дозволов.