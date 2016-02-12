Омск, 12 февраля, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Из-за гриппа внеплановые каникулы для школьников Омска продлили до 15 февраля включительно, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

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«Департамент образования администрации города Омска на основании письма министерства образования Омской области «О приостановлении учебного процесса» рекомендует приостановить учебный и воспитательный процессы в общеобразовательных учреждениях города Омска до 15 февраля 2016 года включительно», — говорится в сообщении горадминистрации.

Как пояснила директор департамента образования Екатерина Спехова, учителям предложили скорректировать поурочные планы с учетом сложившейся ситуации. При этом в мэрии заверили, что сроки начала и продолжительность весенних и летних каникул корректироваться не будут.

При этом, как сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 февраля, в областном правительстве, в регионе стабилизируется ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. За текущую неделю число заболевших, обратившихся в государственные учреждения здравоохранения региона, уменьшилось в среднем на 20%.

По данным региональных властей, в настоящее время все стационары и организации аптечной сети обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Закуплено более 800 тысяч масок. Развернуто около 550 инфекционных коек. Для оказания помощи врачам в учреждения лечебной сети направлено 110 врачей-интернов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, учебный процесс в общеобразовательных учреждениях приостановлен с 30 января 2016 года, один раз карантин уже продлевался. Учеба школьников организована дистанционно.

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Напомним, колледжи, техникумы, а также большинство вузов региона приостановили учебные занятия до 13 февраля.