Санкт-Петербург, 12 февраля, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Фонтан воды забил из-под земли на Невском проспекте Петербурга, напротив Гостиного Двора. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, разместив фотографии бьющей более чем на метр воды.

http://vk.com/spb_today Фонтан из-за прорыва на Невском проспекте, фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Водоканала, сообщение о вытекании холодной воды на углу Невского проспекта и Садовой улицы поступило на предприятие в 13:15 12 февраля.

«Специалисты Водоканала направлены на адрес. На водоснабжении абонентов ситуация не отразилась, отключений не производилось», — сказали в пресс-службе Водоканала.

Сроки локализации дефекта будут названы лишь после обследования места прорыва.

Как сообщало ИА REGNUM, в дни новогодних каникул дефект на водопроводной системе возник в Дворцовом проезде, между зданиями Адмиралтейства и Эрмитажа. Для ликвидации вытекания воды потребовалось частично перекрыть движение по проезжей части.

А утром 28 января у дома 45 по Полевой Сабировской улице в Приморском районе города был обнаружен пятиметровый фонтан воды. На место происшествия выехали аварийные бригады Водоканала. «В результате обследования была обнаружена течь колодца пожарного гидранта на трубоводе диаметром 400 мм», — пояснили тогда на предприятии причину появления «фонтана». Дефект был ликвидирован.

Напомним, крупная авария на сетях Водоканала произошла также 5 января 2016 года на Светлановской площади Петербурга. Ситуация осложнялась сильным морозом. Тогда для устранения прорыва и ликвидации его последствий потребовалось несколько дней.