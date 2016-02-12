Москва, 12 февраля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Сотрудники станции метро «Тульская» Московского метрополитена пытались скрыть организационные ошибки в работе станции, которые привели к давке 8 февраля, сообщает телеканал LifeNews.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

По его данным, о ЧП доложил диспетчер поезда, когда высадить пассажиров из прибывающих поездов на платформу оказалось уже невозможно. Работники станции в это время еще пытались решить ситуацию своими силами.

Отмечается, что бездействие работников подземки и их попытки скрыть факт происшествия усугубили ситуацию. Кроме того, о возможных проблемах они могли знать заранее: из-за строительных перегородок в вестибюлях и переходах в распоряжении пассажиров был коридор шириной всего три метра, чего явно было недостаточно в утренний час пик.

После сообщения поездного диспетчера о коллапсе на станции почти 50 составов проехали мимо нее, не открывая двери для высадки пассажиров. LifeNews уточняет, что итогом «разбора полётов» стали дисциплинарные меры, в частности наказаны замначальника Службы движения по перевозкам, начальник Сектора исследования пассажиропотоков, и.о. начальника восьмой дистанции движения.

На начальника станции метро «Тульская» поданы документы об увольнении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Москве на станции метро «Тульская» из-за закрытия одного из вестибюлей возникла давка, поезда с 09:15 мск проезжали станцию без остановки.