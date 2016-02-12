Нижний Новгород, 12 февраля, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Соглашение о вознесении молитв за здравие нижегородских предпринимателей, простивших РПЦ долг в 300 тыс. рублей, и членов их семей не имеет какого-то конкретного срока исполнения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нижегородской епархии.

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«Мы не говорим о каком-то конкретном количеств молитв, которые должны вознести, или о каком-то сроке исполнения условий мирового соглашения. Пока мы будем живы, пока будем помнить, мы постоянно будем возносить молитвы за этих людей», — сказал глава пресс-службы, иерей Алексий Пестрецов.

По его словам, при обсуждении условий мирового соглашения именно предприниматели стали инициаторами решения о вознесении молитв взамен на прощение части долга.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нижегородская епархия заказала у компании «Эра» разработку проектной документации на установку котельной. В соответствии с условиями договора епархия должна была выплатить компании более 900 тыс рублей, но выплатила всего 458 тыс. рублей. В результате фирма обратилась в суд с требованием взыскать остаток суммы и проценты. До начала рассмотрения дела по существу сторонам удалось договориться, и они заключили мировое соглашение.

В итоге епархия выплатит истцу еще часть денег, а вместо выплаты остальной суммы ответчик обязался молиться за здоровье руководителей компании и членов их семей.