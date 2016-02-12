Москва, 12 февраля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Дальнейшая судьба российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», которые сейчас находятся на российской военной базе «Хмеймим» в Сирии, будет решаться российским руководством, когда завершится операция ВСК РФ. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа 12 февраля.

modernweapon.ru С-400

Он пояснил, что решение о переброске ЗРК в Сирию принималось президентом России Владимиром Путиным, поэтому решать, где разместится техника в дальнейшем, после окончания операции, будет руководство страны. ОДКБ не имеет отношения к решению этой задачи.

Напомним, что ЗРК С-400 «Триумф» предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Это зенитно-ракетная система большой и средней дальности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 ноября ЗРК С-400 «Триумф» доставлен на авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Соответствующее распоряжение было отдано главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и одобрено Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.

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