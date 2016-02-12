Якутск, 12 февраля, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Мужчина угнал «Тойоту» с тремя маленькими детьми

Иван Айвазовский. Штиль. 1885

Угонщик машины в Якутске не заметил на заднем сидении троих детей. Владелица автомобиля сразу обратилась в полицию с заявлением о пропаже иномарки и малышей. Десять минут спустя машину нашли на обочине дороги, пишет «Блокнот Якутска».

Когда дети испуганно заплакали, мужчина растерялся и не придумал ничего лучше, чем бросить авто на дороге. Угонщик не тронул малышей, их нашли живыми, здоровыми, но сильно перепуганными. Мужчине не удалось скрыться — он быстро попался полицейским и был ими задержан. По данным местных СМИ, он совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

В Якутске организовали флешмоб поклонников Леонардо Ди Каприо

Леонардомания в Якутске продолжается. В социальных сетях распространилось сообщение организаторов флешмоба, посвященного Ди Каприо. В нем они призывали поклонников актера подойти к кинотеатру «Лена», чтобы снять видеоприветствие, и просили принести плакаты с изображением актера, пишет РИГ SAKHAPRESS.RU.

Отснятое видео планируют отправить в Голливуд. Сколько людей собрались на флешмоб, неизвестно. Но учитывая, что желающих пожертвовать серебряными изделиями было много, то выйти на мороз на полчаса ради голливудского красавца, наверное, для многих не составит проблем. «Такими темпами и памятник ему поставим», — шутят в информагентстве.

Якутяне считают, что их материальное положение ухудшается

News.Ykt.ru провело третий опрос о материальном положении жителей Якутии. Исследование проводится раз в год, и по итогам трех лет видно сокращение доли тех, кто считает, что их материальное положение за прошлый год стабильно или улучшилось. Растет число респондентов, считающих, что в материальном плане их жизнь ухудшилась, сделали вывод в редакции информагентства.

В трехлетней динамике видно, что по ряду позиций участники опроса отметили снижение покупательной способности. Так, сократилось число тех, кто приобрел автомобиль, мебель, гаджеты, аудио-, видео-, бытовую и компьютерную технику. По сравнению с данными трехлетней давности, всё меньше людей выезжают отдыхать за границу и делают ремонт в квартирах. Стремительно увеличивается число тех, кто включает в планы на наступивший год путешествие по России.

Респонденты всё реже планируют заводить детей и покупать жилье. При этом число тех, у кого в предыдущие годы появились дети, и тех, кто улучшил жилищные условия, не снижается. Исходя из этого, можно сделать вывод, что пессимистичный настрой в целом не повлиял на решения, которые касаются самых серьезных и важных событий в жизни каждого человека.

При этом наблюдается рост доходов аудитории. Количество респондентов, чей ежемесячный доход составляет до 30 тысяч рублей, за время наблюдений сократилось почти на четверть. Три года назад их было 56%, то есть больше половины. Соответственно, доля тех, кто зарабатывает больше 50 тысяч рублей в месяц, устойчиво растёт из года в год.

В школах Якутска отменили карантин

Решением санитарно-противоэпидемической комиссии в Якутске с 14 февраля снимаются ограничительные мероприятия в общеобразовательных учреждениях, организациях дополнительного образования детей с 1-го по 11-й классы. Отметим, что ранее карантин был введен с 22 по 30 января, продлен до 6 февраля, а затем до 13 февраля включительно.

Как пишет YAKUTIA.INFO, тем не менее в городе эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ остается напряженной. Но ограничительные мероприятия с полным приостановлением учебного процесса, введенные в общеобразовательных школах города с 22 января, дали свой положительный эффект в снижении интенсивности эпидемического процесса.

С 8 по 11 февраля, по данным еженедельного мониторинга, установлено, что обратилось за медицинской помощью 2 978 человек. Показатель заболеваемости по совокупному населению составил 91,6 на 100 тысяч населения, что на 25% меньше показателя аналогичного периода предыдущей недели и на 14% ниже эпидпорога. За недельный период с 5 по 11 февраля обращений по поводу ОРВИ — 712, из них 475 заболевших — дети (66,7%). Снижение за неделю на 26%, среди детей на 27%.

С целью предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости вводится ограничительный утренний фильтр, дети и сотрудники с признаками ОРВИ не будут допускаться к учебе и работе.

«Единая Россия» на предстоящих выборах надеется только на инерцию избирателей?

Вернувшийся с общероссийского съезда «Единой России» глава якутского отделения партии Александр Ноговицын, общаясь с журналистами, на вопрос о том, какую политическую силу партия рассматривает в качестве главного оппонента на предстоящих думских выборах, отшутился в том духе, что это оппоненты должны рассматривать «Единую Россию» в качестве главного оппонента. Как пишет SakhaLife.ru, шутка, если вдуматься невеселая: у единороссов в этот раз нет ни лозунгов, ни предвыборных идей, ни программы, и даже критиковать им некого.

«Вся надежда на то, что избиратели проголосуют за них по инерции, то есть по привычке. С наступлением и углублением экономического кризиса «Единая Россия» лишилась своего главного оружия — возможности приписывать рост благосостояния в стране собственным заслугам. Выехать на рейтинге президента Владимира Путина тоже нельзя — после провальной для «Единой России» думской кампании 2011 года (всего 49%, да и те обернулись обвинениями в фальсификациях на многочисленных митингах) имя главы государства единороссам использовать запрещено», — говорится в материале.

«Единой России» не с чем идти к избирателю, уверены в информагентстве. «Партия власти» свой ресурс исчерпала, и самой власти больше не нужна, что и показал прошедший 5 февраля в Москве съезд. Кстати, Владимир Путин на мероприятие даже не заехал. Теперь она, как брошенный в воду щенок, сама должна доказать свое право на существование», — также делают вывод якутские журналисты.