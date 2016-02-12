Астана, 12 февраля, 2016, 12:52 — ИА Регнум. На космодром Байконур 12 февраля доставлена ракета-носитель «Протон-М», при помощи которой будет запущена научная станция российско-европейской миссии ExoMars-2016, сообщает пресс-служба Центра имени Хруничева.

federalspace.ru Ракета-носитель «Протон-М» c разгонным блоком «Бриз-М» на космодроме Байконур

Блоки ракеты-носителя перевезены в монтажно-испытательный корпус, где будут собраны и подготовлены к запуску, запланированному на 14 марта. Для выведения станции на целевую орбиту используют разгонный блок «Бриз-М».

Межпланетная станция, отправляющаяся к Марсу, состоит из демонстрационного спускаемого модуля «Скиапарелли» и орбитального модуля Trace Gas Orbiter.

Будут изучены газовые примеси атмосферы Марса, распределение водяного льда в грунте, подготовлены некоторые условия для марсианской экспедиции 2018 года.

ExoMars — совместный проект госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства (ЕSA).