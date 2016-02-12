Москва, 12 февраля, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Одной из причин девальвации рубля стало незаконное распространение инсайдерской информации, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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«Известно, что столь глубокая девальвация российского рубля была связана не только с фундаментальными факторами экономики — падением мировых цен на энергоносители, большой импортозависимостью российской экономики, ужесточением монетарной политики США, мировой рецессией, но и с сильнейшим спекулятивным давлением на него», — заявил Бастрыкин на заседании «круглого стола» во Всероссийском государственном университете юстиции.

По его словам, «при этом некоторые крупные участники валютного рынка строили свои спекулятивные стратегии финансовыми инструментами таким образом, словно им было во всех деталях известно о динамике дальнейших курсовых колебаний национальной валюты».

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Между тем за три года действия статей 185.3 и 185.6 УК РФ, предусматривающих ответственность за манипулирование рынком и незаконное использование инсайдерской информации, по ним возбуждено всего три дела, привел он данные. Это связано не только с отсутствием навыков выявления подобного рода преступлений, но и с формулировкой положений, затрудняющих применение закона.