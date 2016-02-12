Орел, 12 февраля, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов принял участие в экономическом форуме «Социальное и экономическое развитие регионов России. Проблемы и пути решения» в городе Орле, сообщает портал Орловской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Зюганов пояснил, какие задачи стоят перед участниками форума. «На форуме мы предложим свою программу вывода страны из кризиса. Думаю, что она представит огромный интерес в это сложное, кризисное время», — сказал он.

Своим выступлением Зюганов открыл пленарное заседание форума в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» сегодня, 12 февраля. Всего в форуме участвует около тысячи человек: губернаторы, председатели комитетов и депутаты Госдумы, представители федеральных министерств и ведомств.

Приглашены делегации посольств Белоруссии, Китая, Кубы в РФ, а также делегация из Германии.