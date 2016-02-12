Выступление Зюганова открыло экономический форум в Орле
Орел, 12 февраля, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов принял участие в экономическом форуме «Социальное и экономическое развитие регионов России. Проблемы и пути решения» в городе Орле, сообщает портал Орловской области.
Зюганов пояснил, какие задачи стоят перед участниками форума. «На форуме мы предложим свою программу вывода страны из кризиса. Думаю, что она представит огромный интерес в это сложное, кризисное время», — сказал он.
Своим выступлением Зюганов открыл пленарное заседание форума в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» сегодня, 12 февраля. Всего в форуме участвует около тысячи человек: губернаторы, председатели комитетов и депутаты Госдумы, представители федеральных министерств и ведомств.
Приглашены делегации посольств Белоруссии, Китая, Кубы в РФ, а также делегация из Германии.