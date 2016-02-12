Анга-Роа, Чили, 12 февраля, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Экипаж плота Рахити Танэ наконец-то полакомился свежей рыбой после более чем месяца сидения на кашах! Врач экспедиции Сергей Гольцов поймал дораду на 12 кг, причём это оказалась та же рыба, которая днём ранее сорвалась с крючка у доктора Педро Де Ла Торре! Более месяца питания одними растительными продуктами начало сказываться на самочувствии членов команды! — констатировал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM врач экспедиции Сергей Гольцов, представляющий в проекте Кон-Тики-2 Тюменскую область России. — Сложные условия быта, эмоциональное и физическое напряжение, адреналин в экстремальных ситуациях управления плотом, резкое изменение климата для жителей Северного полушария Земли, другие внешние факторы, всего этого более чем достаточно для резкой нагрузки на иммунную систему участников экспедиции. А тут ещё крайне необычное, нехарактерное питание на борту: только капитан исповедует вегетарианство и приучила свой организм к определённому набору продуктов, а остальная часть команды больше месяца недополучала животные белки и жиры‑ и как результат — заметное понижение работоспособности, угнетённое самочувствие, сонливость, другие реакции. С самого старта нынешнего плавания Кон-Тики-2 мы планировали ловить рыбу и таким образом восполнять недостатки животных белков и жиров в ежедневных кашах, бобах и чечевице, но только более чем через месяц мне удалось поймать первую рыбу — это была дорада на 12 килограммов!

Иван Шилов ИА REGNUM Экспедиция Кон-Тики 2

Евгений Штиль ИА REGNUM Океан. Экспедиция «Кон-Тики 2». Тихий океан. 2016

Подробности ловли такой большой и сильной рыбины превратились просто в приключение! Дело в том, что днём раньше в такое же ранее утреннее время рыба схватила блесну у доктора Педро Де Ла Торре: казалось вот-вот чудо случится, все кинулись снимать борьбу, у всех уже потекли слюнки в предвкушении долгожданной ухи, но одно-единственное неверное движение! ‑ и рыбина сорвалась. Больше всех, конечно, расстроился рыбак: на доктора Педро невозможно было смотреть без грусти.

Каково же было удивление команды, когда на другой день, после удачного заброса врача Сергея Гольцова, на вытащенной дораде был обнаружен крючок, оборвавшийся днём раньше!

Конечно, одному справиться с такой добычей рыбаку невозможно, поднять на плот мощную стальную дораду — это серьёзная задача! ‑ и чтобы вновь не потерять рыбину, в процессе участвовали четыре помощника: доктор Педро Де Ла Торре вывесился за борт с гарпуном и подхватил дораду. Лив Арнесен набросила на нес своё любимое полотенце, которое было у нес в руках, чтобы можно было схватить скользкую рыбу руками, Лиза Те Хеухеу приготовила нож, а Евгений Штиль всё это снимал на видео! Восторгу путешественников не было предела!

Удачная рыбалка стала возможной потому, что плоты экспедиции Кон-Тики-2 легли в дрейф два дня назад на 37-й параллели в 600 милях юго-юго-западнее острова Пасхи. После предыдущих трёх дней борьбы с ветром до 40 узлов, с жесткими 4−5-метровыми волнами, наступило затишье, когда путешественники смогли спокойно вздохнуть и взяться за разрушения нанесённые плоту: восстановить, хоть частично, бамбуковые настилы, поднять провалившиеся между бальсовых брёвен баллоны с пресной водой, упорядочить приготовление пищи, просушить насквозь промокшую одежду, спальные принадлежности и электронные средства.

Евгений Штиль ИА REGNUM Сигна Мелинг. Капитан плота Рахити Танэ. Экспедиция «Кон-Тики 2». Тихий океан. 2016

Поднявшееся на следующее утро яркое чистое солнце, почти достигающее зенита в полдень, вновь вернуло ощущение тёплых южных тихоокеанских тропиков: команды смогли искупаться, позагорать, отдохнуть от тяжёлых вахт. Тут и в рационе их наконец-то появилось свежая рыба.

Ближайшая цель двух плотов экспедиции Кон-Тики-2 — это Ревущие Сороковые широты Тихого океана, в которых путешественники, ведомые руководителем проекта Торгейром Хиграффом, надеются достичь берегов Южной Америки, продолжая, тем самым, подтверждать теорию знаменитого учёного Тура Хейердала о свободном освоении Полинезии древними инками на бальсовых плотах. До финиша экспедиции ещё идти 2500 миль.