Москва, 12 февраля, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Трудно с абсолютной точностью прогнозировать всплески валют в апреле и июне, но валютная нестабильность будет сохраняться, и эти всплески возможны. Об этом заявил руководитель программы «МВА-банковский менеджмент» Института МИРБИС Владимир Григорьев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM прогноз о предстоящих валютных бурях.

www.mirbis.ru Руководитель программы «МВА-банковский менеджмент» Института МИРБИС Владимир Григорьев

«В силу нестабильности экономической модели, на которую влияют следующие факторы, в частности, общая слабость российской экономики, ее низкая диверсификация и сырьевой характер, а также сильная зависимость от товаров импортного происхождения, — рубль остается слабой валютой», — считает Григорьев.

«Единственная возможность ограничить его сильные колебания — определить валютные ограничения Центральным банком. Возможно, они будут введены, мы этого не знаем. Если это будет сделано, то курс стабилизируется, как это было после кризиса 1998 года. Если ограничения не будут введены, то колебания валюты могут быть достаточно серьезными в течение всего года», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам экспертов, «в перспективе апреля — июня российских граждан будут ждать валютные бури». Также аналитики Лаборатории инвестиционных технологий на 2016 год прогнозировали рост курса доллара до 90−100 рублей.