Киев, 12 февраля, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Государственное предприятие «Харьковский завод шампанских вин» начало производство 12 сортов игристых вин под торговой маркой «Новый Свет».

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Об этом говорится в официальном сообщении украинского министерства аграрной политики и продовольствия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации министерства, новая этикетка будет напечатана на украинском языке, на ней также будет написано «Крим — це Україна». Отдельно отмечается, что новые сорта будут полностью соответствовать требованиям производства вин этого бренда.

В январе министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило о намерении перерегистрировать в Киеве 23 государственных предприятия, которые находятся в управлении министерства, но остались на территории Крыма — такие как «Массандра», «Магарач», «Новый Свет» и другие. Вина под маркой «Массандра» уже производят винодельческие хозяйства Херсонской области.