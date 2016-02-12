Гонконг, Китай, 12 февраля, 2016, 11:55 — ИА Регнум.



ftchinese.com Участники протестов

11 февраля сотрудники правоохранительных органов Гонконга арестовали еще одного участника столкновений с полицией, произошедших 9 февраля в районе Монг Кок.

Общее число задержанных по подозрению в участии в столкновениях с полицией составило 64 человека. В результате столкновений с сотрудниками полиции пострадало более 130 человек, большинство из которых являются полицейскими.

В настоящий момент в больницах Гонконга находятся 13 человек. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Руководство Гонконга осудило массовую драку с сотрудниками полиции. «Произошедшее в Монг Коке неприемлемо для любого цивилизованного государства. Я уверен, что все виновные понесут справедливое наказание», — заявил секретарь финансов Гонконга Джон Цанг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Гонконге произошли массовые столкновения с полицией. Причиной протеста стала попытка сотрудников правоохранительных органов разогнать торговцев, которые занимались незаконной предпринимательской деятельностью.