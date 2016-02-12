Чебоксары, 12 февраля, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Для улучшения обслуживания пассажиров в период празднования Дня защитника Отечества на полигоне Казанского региона Горьковской железной дороги будут курсировать дополнительные поезда дальнего следования, сообщает пресс-служба ГЖД.

rzd.ru Поезд дальнего следования

Поезд №218 сообщением Москва — Чебоксары отправится из Москвы 20 февраля в 22:08, прибудет в Чебоксары 21 февраля в 12:15. Поезд №217 сообщением Чебоксары — Москва отправится из Чебоксар 23 февраля в 22:45, прибудет в Москву 24 февраля в 12:35.

В компании отмечают, что в случае роста пассажиропотока будет принято решение об увеличении количества дополнительных поездов либо пополнении уже назначенных составов.

В настоящее время из Москвы в Чебоксары и обратно курсируют два поезда.

Сообщается также, что в связи с праздничными днями устанавливается особый порядок движения пригородных поездов:

— 19 февраля — по расписанию рабочего дня четверг;

— 20 февраля — по расписанию рабочего дня пятница;

— 21 и 22 февраля — по расписанию выходного дня суббота;

— 23 февраля — по расписанию выходного дня воскресенье.