Псков, 12 февраля, 2016, 11:40 — ИА Регнум. «Закон о тишине» администрация Пскова планирует исполнять совместно с полицией — для этого органом местного самоуправления подготовлен проект соглашения с УМВД по Пскову, в котором прописан механизм действий. Как сообщили сегодня, 12 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, подобное соглашение между органом местного самоуправления и территориальным управлением полиции не имеет прецедента в России.

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«Правовая база документа готовилась фактически с нуля. В данный момент проект проходит необходимые согласования», — пояснили в правовом комитете администрации города. В случае его подписания нарушитель «закона о тишине» уже не отделается просто устным предупреждением. Сейчас органы полиции исполняют свои полномочия в части пресечения правонарушения, но не имеют права составлять административный протокол, который влечёт за собой штраф.

Согласно проекту документа, в функциях полиции останется выезд по сигналу граждан на место правонарушения, сбор данных о происшествии и установление личности нарушителя. Власти города, получив по факту необходимый объем информации, будут составлять протокол об административном правонарушении и направлять его на рассмотрение в мировой суд.

В случае подписания соглашения сообщать о нарушении «законы о тишине» псковичи смогут как в полицию, так и в органы местного самоуправления: в Единую дежурно-диспетчерскую службу города, приёмную администрации города, правовой комитет. «Сигнал будет переадресован органам внутренних дел», — сообщили в правовом комитете.

До момента подписания соглашения сообщать о нарушении «закона о тишине» необходимо в полицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, органы местного самоуправления наделили полномочиями по составлению административных протоколов о нарушении тишины и покоя граждан решением депутатов Псковского областного собрания, которые внесли соответствующие поправки в областной «закон о тишине». Ранее предполагалось, что это будут делать органы полиции, но выяснилось, что полиция может работать по региональным правонарушениям только в случае, если заключено соглашение между МВД и региональными властями. До сих пор такое соглашение не подписано.

Напомним, в Псковской области запрещено нарушать тишину и покой в многоквартирных домах в будние дни с 21 часа до 8 утра и в обеденное время с 13 до 15 часов, в праздники и выходные — с 22 часов до 10 часов. За несоблюдение закона предусмотрен штраф. Для граждан — от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5 до 7 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается.