Москва, 12 февраля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин призвал стараться не сдувать экономическую «подушку безопасности», а искать ресурсы за счет сокращения издержек и неэффективных расходов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля. «Считаю, что отношение к государственным резервам должно быть крайне бережным. Лишь при недоказанности возможности других вариантов стоит обсуждать идеи по расходованию общенациональных накоплений», — отметил Нарышкин в ходе парламентских слушаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Они уже играют роль подушки безопасности, и не надо стараться поскорее эту подушку сдуть. Лучше поискать ресурсы за счет сокращения издержек и неэффективных расходов, — о чем неоднократно говорил президент РФ», — сказал он.

При этом, указал Нарышкин, Счетная палата подсказывает конкретные цифры. «К примеру, 440 млрд рублей неэффективно потраченных денег только за один прошлый год. Напомню также, что отказ от финансирования в рамках федеральных адресных инвестиционных программ, финансирования объектов, не имеющих полноценного проектно-сметного обоснования, это одно из твердых требований Госдумы, правительства в рамках бюджетного процесса», — подчеркнул спикер Госдумы.