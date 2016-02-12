Ростов-на-Дону, 12 февраля, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону до конца текущего года восстановят памятник архитектуры начала XX века — доходный дом Сариевых, известный в советские годы как кафе «Шоколадница». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 12 февраля.

voopiik-don.ru Доходный дом Сариевых

Несущие конструкции уже принялись укреплять, затем примутся за реконструкцию внутренних помещений. Известно, что фасад доходного дома Сариевых сохранят в первозданном виде, восстановят мраморную лестницу. Что будет располагаться в этом здании после восстановления, пока неизвестно.

Отметим, что здание, расположенное по улице Большой Садовой, 94, в последние годы практически превратилось в руины. Еще в 2004 году объект был признан нуждающимся в капитальном ремонте. Позже его думали даже снести, но специалисты уверили, что архитектурный памятник начала XX века еще можно спасти.

По информации защитников культурно-исторического наследия области, здание было возведено по заказу купцов Сариевых по проекту архитектора А. Ф. Нидермейера в стиле модерн в 1902 году. В советские годы здесь были расположены жилые квартиры, но большая часть принадлежала городской библиотеке им. М. Горького. Первый этаж был рассчитан под торговые объекты, но наибольшей популярностью пользовалось кафе «Шоколоданица». Заведение общепита просуществовало около 10 лет.