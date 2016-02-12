Тайнань, Тайвань, 12 февраля, 2016, 11:13 — ИА Регнум.

Спасательные службы Тайваня обнаружили еще одно тело жертвы землетрясения, произошедшего 5 февраля на юге страны. Общее число жертв по состоянию на настоящий момент составляет 94 человека.

fjtv.net Землетрясение на Тайване

Более 30 человек числятся пропавшими без вести. Спасатели говорят, что шансы того, что под завалами могут быть живые люди, есть, но они крайне малы.

Операция по разборам завалов на месте обрушения 17-этажного жилого комплекса продолжается. Спасательная операция не будет остановлена, пока не будут обнаружены все пропавшие люди, пишет «Синьхуа».

Руководство Тайваня примет участие в траурной церемонии. Свою поездку в Тайнань подтвердили лидер партии Гоминьдан Ма Инцзю и недавно избранный президент Тайваня Цай Инвэнь.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 февраля было арестовано руководство строительной компании, построившей здание, обрушившееся в результате землетрясения. 3 человека обвиняются в преступной халатности, повлекшей смерть людей.