Москва, 12 февраля, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин призвал не сравнивать нынешнюю ситуацию в экономике с кризисом 2008 и 1998 годов., передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля. «Каждый кризис всегда и серьезно отличается от предыдущих, а резервы собственно и создавались для их преодоления», — заявил Нарышкин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Россия подготовлена и защищена лучше многих других стран, тоже чувствительных к динамике сырьевых рынков», — заявил спикер Госдумы. «Сам факт наличия у нас значительных резервов расширяет поле для маневров, то есть повышает стабильность», — отметил парламентарий.